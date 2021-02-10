شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يغيب عن الاتحاد السكندرى مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم نظيره الاتحاد السكندري بارسال فاكسا رسميا اليوم الأربعاء بإيقاف الثنائي السيد سالم والإيفواري رزاق سيسيه وجاءت عقوبة إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وغرامة مالية عقب طرده مباشرة في مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك بالدورى المصرى الممتاز كما جاءت عقوبة السيد سالم بالإيقاف مباراة واحدة فقط بعد حصوله على الإنذار الثالث .

ومن المقرر أن يغيب الثنائي رزاق سيسيه و سيد سالم عن مباراة فريق الاتحاد السكندرى غدا الخميس أمام الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز كما يستمر غياب رزاق سيسيه حتى مباراة الفريق في دور الـ 32 من كأس مصر أمام نجوم المستقبل التي تقام يوم 14 من الشهر الجاري.

أعلنت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم، وجود حالة إصابة وحيدة بكورونا في صفوف الاتحاد السكندري، بعد موجة من الإصابات ضربت الفريق الشهر الماضي وتحديد عقب مباراة الجونة التي لم ينجو بعدها اللاعبون من الإصابات رغم اتخذا كافة الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت النتائج إصابة اللاعب احمد نبيل مانجا، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل، على استاد برج العرب في السابعة والنصف مساء.

ويغيب ايضا عن صفوف الفريق السكندري، السيد سالم لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة الى غياب رزاق سيسيه لطرده فى مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها الفريق بثنائية.

ومن المحتمل في ظل هذه الغيابات المؤثرة، الدفع باللاعب فوزي الحناوي فى مركز الظهير الايسر بديلا للسيد سالم فى الوقت الذي يبذل فيه صبري رحيل مجهود كبير لكسب ثقة حسام حسن، كما يفاضل العميد المدير الفني للاتحاد، بين الثنائي احمد راشد ومحمد الصباحي ليكون بديلا لغياب رزاق سيسيه.

وعقد حسام حسن محاضره للاعبين شاهد خلالها مباراة الإسماعيلي وسموحه الأخيرة التي خسر فيها الإسماعيلي بثنائية، وذلك لشرح الاخطاء التي وقع فيها لاعبو الإسماعيلي والتي ادت لخسارتهم، وكذلك نقاط القوة بالفريق لغلق مفاتيح اللعب، كما شاهد اللاعبين اجزاء من مباراة الاتحاد والزمالك، والتي خسر فيها الاتحاد بهدفين لشرح اخطاء المدفعين والمواقف الدفاعية للفريق.

يذكر أن مدافع الفريق محمود رزق يغيب عن التشكيلة الأساسية عقب الأزمة الأخيرة بإعلان اللعب رغبته فى الرحيل قبل اغلاق القيد الامر الذي ادى لازمه مع الجهاز الفني

ويدخل الفريق غدا الأربعاء معسكر مغلق بـ 20 لاعبا عقب التدريب المسائي.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم مواجهة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري فى الأسبوع الـ11 بالدوري لتقام بعد غد الخميس القادم بدلا من يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة الدوري المصري.

جاء ذلك فى أعقاب تحديد موعد مباراة الفريق مع لافيينا يوم الأحد المقبل بدور الـ32 بمسابقة كأس مصر، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

كما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الجونة وكيما أسوان بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر 24 ساعة، لتقام فى الساعة الثانية والنصف عصر السبت المقبل على استاد خالد بشارة، وذلك بدلا من إقامتها الأحد المقبل على ملعب السلام، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري للعبة اليوم.