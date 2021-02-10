شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسأل موسيمانى عن سر تهميش ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار استبعاد أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، تساؤلات عدة بين إدارة النادي والجماهير، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الأخيرة، واعتباره واحدا من أهم الركائز التي يبنى عليها الأهلي خططه أمام منافسيه.

واستفسرت اللجنة الفنية بالأهلي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى عن سر استبعاد ديانج المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق، حيث لم يلعب نجم وسط الأهلي في مباراتي كاس العالم للأندية أمام الدحيل والبايرن أساسيا.

وبرر موسيماني لمسئولي الأهلي عدم الاعتماد على ديانج في مونديال الأندية أساسيا برؤية فنية، وهو ما سيشرحه المدير الفني في تقريره الذى سيقدمه للإدارة عن مشاركة بطل أفريقيا في العُرس العالمي.

ولعب ديانج المعروف بين جمهور الأهلي بـ"الدبابة"، بديلا أمام الدحيل وبايرن ميونخ، وهو ما أثار تساؤلات عدة، خاصة في المباراة الثانية التي كان يحتاج فيها الأهلي للاعب بقدرات ديانج في وسط الملعب.

المجهود الذي يبذله ديانج في وسط الملعب محل تقدير كبير من جماهير الأهلي، حيث أهله مجهود الوافر في دقائق شارك فيها أمام بطل أوروبا الاثنين الماضي لاختياره من قبل الفيفا للخضوع لكشف المنشطات، والذى جاءت نتيجته سلبية.

وخضع طاهر محمد طاهر والمالي أليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني مساء الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقدم الأهلي أداءً مشرفًا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي، ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ديانج البالغ من العمر 23 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، وانضم لصفوف مولودية الجزائر وبات محطا لأنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي في صيف 2019.