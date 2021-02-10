شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السعيد وفتحى والشيخ وضم رمضان لبعثة بيراميدز المسافرة إلى أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس
ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .