شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السعيد وفتحى والشيخ وضم رمضان لبعثة بيراميدز المسافرة إلى أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس

ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .

وتطير بعثة فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفني، في الواحدة ظهر غدًا الخميس، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ونجحت إدارة نادى بيراميدز في توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى كوت ديفوار من أجل مواجهة راسينج كلوب الإيفوارى، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية، ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الاصابات فى صفوفه قبل مواجهة الفريق الإيفوارى.