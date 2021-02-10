شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون كأس العالم للأندية شهادة ميلاد حقيقية لطاهر محمد طاهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طاهر محمد طاهر نجم الأهلي القادم من صفوف المقاولون العرب مستوى مميز مع بطل إفريقيا في كاس العالم للأندية، واستحق اشادة الجميع من خلال أدائه القوي مع الفريق سواء في مباراة الدحيل التي فاز بها الأهلي أو مباراة البايرن التي خسرها الفريق الأحمر بهدفين.

وكان طاهر محمد طاهر صاحب أخطر هجمة أهلاوية في المباراة على مرمى بايرن ميونخ، حينما انطلق من الجبهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء واتيحت له فرصة تسجيل هدف للأهلي مدركا التعادل، لكنه فضل مراوغة بواتينج على طريقة ميسي لتضيع الكرة.

ورغم أن طاهر تلقى انتقادات على هذه اللقطة، لكنه في المجمل كان أفضل لاعبي الأهلي في المباراتين اللتان خاضهما الفريق الحمر في كأس العالم للأندية حتى الآن.

طاهر أمام فرصة لكتابة تاريخ مع الأهلي في العرس العالمي، خاصة بعد إيقاف لاعبا الأهلي حسين الشحات وكهربا، ما يعنى أن كل الأنظار ستكون موجهة للاعب المقاولون المنضم حديثا للأهلي، في مباراة يطمح فيها الفريق لحصد ميدالية برونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وقد تكون كاس العالم للأندية شهادة ميلاد طاهر مع الأهلي ونقطة انطلاقة اللاعب لحجز مكانة فريدة في قلوب جماهير الأهلي، لكن يبقى هذا مرهونا بما سيقدمه الجناح الطائر مع الأهلي في مواجهة بالميراس.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب الصيف الماضي، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين إدارة الناديين لإنهاء الصفقة والاستعانة بخدمات اللاعب، وحصول الأحمر على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشارك طاهر في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول عام 2018 وشارك مع منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا عام 2017، لكنه لم يشارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة واللتان أقيمتا في مصر بسبب الإصابة.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.