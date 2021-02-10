شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم إنبى بفيروس كورونا وزوجته تناشد جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب رامى صبرى، لاعب نادى إنبى، بفيروس كورونا، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية شيما صابر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام. وكتبت شيماء صابر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام: "اللهم أنت الشافى المعافى.. دعواتكم لرامى إيجابى كورونا".

ومن ناحية أخرى، تعادل فريقا سموحة وإنبى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت بينهما فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدوري المصري، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وشهد فرصة وحيدة لسموحة فى الدقيقة 33 عن طريق حسام حسن ومصطفى فتحى لكن القائم حال دون تسجيل الهدف الأول للموج الأزرق.

وفى الشوط الثانى، ألغى الحكم أمين عمر هدفا لحسام حسن مهاجم سموحة بداعى التسلل، فى الدقيقة 49 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 50 سجل دينوبيتر جودى مهاجم انبى هدف التقدم لفريقه من رأسية قوية فشل الهانى سليمان فى التصدى لها، ونجح حسام حسن فى إدراك التعادل لفريق سموحة فى الدقيقة 61 من ركلة جزاء لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري وكريم فؤاد، خط الوسط: صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى شلبي، أحمد العجوز ودينو بيتر، خط الهجوم: جون أوكويي إيبوكا.

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل يضم ، فى حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني، خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي، خط الهجوم: حسام حسن. بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 16 نقطة بجدول ترتيب الدورى المصرى بينما وصل إنبى للنقطة رقم 17.