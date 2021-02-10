شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها غدا الخميس على ملعب برج العرب ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الحادية عشر فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم عماد السيد و محمد صبحى و صبحى سليمان و محمود رزق و زدايمون لوى و كريم يحيى و صبرى رحيل و أحمد نبيل " مانجا " و مروان عطيه و حسام عاشور و خالد الغندور وأحمد راشد و فوزى الحناوى وعبد الغنى محمد و كريم الديب وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى وعمار حمدى وخالد قمر وروماريو .

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم نظيره الاتحاد السكندري بارسال فاكسا رسميا اليوم الأربعاء بإيقاف الثنائي السيد سالم والإيفواري رزاق سيسيه وجاءت عقوبة إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وغرامة مالية عقب طرده مباشرة في مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك بالدورى المصرى الممتاز كما جاءت عقوبة السيد سالم بالإيقاف مباراة واحدة فقط بعد حصوله على الإنذار الثالث .

ومن المقرر أن يغيب الثنائي رزاق سيسيه و سيد سالم عن مباراة فريق الاتحاد السكندرى غدا الخميس أمام الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز كما يستمر غياب رزاق سيسيه حتى مباراة الفريق في دور الـ 32 من كأس مصر أمام نجوم المستقبل التي تقام يوم 14 من الشهر الجاري.