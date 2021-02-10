شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد القطري يستقبل رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أستقبل اليوم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته الحالية للدوحة تلبية لدعوة الفيفا لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا، حيث تبادلا سبل دعم التعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، كما أهداه درع الاتحاد القطري وقميص كأس العالم 2022 الذي تنظمه قطر العام المقبل.

ومن جانب أخر أستقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد على إلغاء تقنية الـ var خلال مباريات دور الـ32 لكأس مصر و التي تنطلق غداً.

جاء قرار إلغاء تقنية حكم الفيديو var في مباريات دور الـ32 بسبب إقامة مباريات بطولة كأس مصر في نفس يوم مباريات الدوري الذى يتم إستخدام تقنية حكم الفيديو وصعوبة إستخدامها فى أكثر من مباراة باليوم.

يحدد مسئولو اللجنة الثلاثية موقف دور الـ16 من بطولة كأس مصر بإقامته بإستخدام تقنية حكم الفيديو من عدمه قبل بداية كل دور.