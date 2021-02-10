شكرا لقرائتكم خبر عن "ضرب بالشوم والكرات".. احتفال خاص من لاعبي الأهلي بعيد ميلاد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم لاعبو الأهلي ممر شرفي لزميلهم ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، احتفالا بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، في المران الختامي قبل مباراة بالميراس البرازيلي غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

وشهد احتفال لاعبي الأهلي بعيد ميلاد ياسر ابراهيم، أجواء مرح بعدما أقدم الثنائي علي لطفي واليو ديانج على استقباله بالعصا الخاصة بالتدريب وتسديد الكرة عليه، في نهاية الممر المنظم من اللاعبين، وهي الأجواء التي أدخلت السعادة على قلوب اللاعبين وتحديدا ياسر إبراهيم.

وخاض الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، حيث عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على إنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلي ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ90 دقيقة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء موعدا لخوض المران الختامي للفريق؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ومنح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس الأول.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.



