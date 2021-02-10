شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان يُجرى مسحة تأكيدية لتحديد موقفه من السفر مع بيراميدز إلى أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية اضافية للكشف عن فيرس كورونا، لتحديد موقفه من السفر مع بعثة فريقه إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وظهرت نتيجة المسحة الأولى التى خضع لها رولان سلبية من فيرس كورونا، إلا إن اللاعب يعانى من بعض الأعراض الأمر الذى أدى لاستبعاده من معسكر الفريق، وخضوعه لمسحة إضافية لتحديد موقفه الأخير من السفر مع البعثة، ومن المنتظر أن تظهر نتيجتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وضمت قائمة بيراميز التى أعلن عنها المدير الفنى كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادى - جون أنطوى - دودو الجباس

ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى، والأوجويانى دييجو رولان.

وتطير بعثة فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفني، في الواحدة ظهر غدًا الخميس، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ونجحت إدارة نادى بيراميدز في توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى كوت ديفوار من أجل مواجهة راسينج كلوب الإيفوارى، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية، ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الاصابات فى صفوفه قبل مواجهة الفريق الإيفوارى.