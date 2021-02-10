شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم على معلول بعد إصابته: نسر قرطاج الذى عهدناه مقاتلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، على دعم لاعبها النجم التونسي على معلول، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أضطر على إثرها الخروج في الدقائق الأولى من مباراة بايرن ميونخ الأخيرة في نصف نهائي مونديال الأندية التي انتهت بهدفين للنادى الإلماني مقابل لاشئ.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، صورة للاعبها عبر موقع انستجرام وكتبت "نسر قرطاج الذي عهدناه مقاتلا بروح الفانلة الحمراء، في انتظار عودتك سريعًا لمواصلة التحليق مع كتيبة النسور وصناعة الأمجاد".

ويبذل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة محاولات حثيثة مع معلول، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة فريقه غدا الخميس ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

من جانبه، أكد أبو عبلة طبيبب الاهلى، أن الجهاز الفني فضل استبدال معلول في الشوط الأول بعد أن اشتكي من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحا أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي غدا الخميس.



على معلول

ويعكف الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيل مكثف لمعلول وانتظار نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب بالأمس، لتحديد موقفه النهائي من المباراة سواء باللحاق بها أو استبعاده من الحسابات الفنية والاعتماد علي أيمن أشرف في قيادة الجبهة اليسرى، كما حدث في مباراة بايرن ميونيخ ، على أن يجاور ياسر إبراهيم بدر بانون في قلب الدفاع.