شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 10 - 2 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم، الاربعاء، 10 - 2 - 2021، العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مشاركة على معلول في مران الأهلي وتراجع النادي عن التظلم على عقوبة كهربا والشحات في مونديال الأندية.

استعدادات الأهلى الأخيرة قبل مباراة برونزية مونديال الأندية.. صور

كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، عن الاستعدادات الأخيرة للاعبيها قبل مواجهة نادي بالميراس المقرر لها غداً في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها قطر.

مران الأهلي.. معلول يشارك في تدريبات الكرة.. وجلسة الخطيب والحاوي

خاض فريق الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، فيما عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

الأهلي يصرف النظر عن التظلم ضد عقوبة الشحات وكهربا

كشف مصدر مسئول داخل بعثة النادي الأهلي بالدوحة أن إدارة النادي قررت صرف النظر عن تقديم أية التماسات بشأن عقوبة حسين الشحات وكهربا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعهم من المشاركة في مباراة فريقهما أمام نادي بالميراس البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية .

اتحاد الكرة يقترح على الأمن إقامة قمة الأهلى والزمالك المؤجلة فى شهر مارس

استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في شهر مارس المقبل وتحديدا في النصف الأول من الشهر ذاته، وأرسلت اللجنة تصورا إلى الجهات الأمنية بموعد مباراة القمة المؤجلة وتنتظر اللجنة موقف الأمن من إقامة المباراة فى هذا التوقيت على أن يحدد الأمن الموعد النهائى.

موسيماني يدرس اللعب بثنائي هجومي بعد استبعاد الشحات وكهربا

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة سيناريوهات بشأن تشكيل مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، لاسيما بعد استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا من المشاركة في مباراة الغد بسبب مصافحة الجماهير في المدرجات.