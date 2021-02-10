شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الأهلى الأخيرة قبل مباراة برونزية مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، عن الاستعدادات الأخيرة للاعبيها قبل مواجهة نادي بالميراس المقرر لها غداً في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها قطر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر عبر موقع تويتر، مجموعة صور لتدريبات الفريق قبل المباراة الأخيرة للأهلى بعد هزيمته من نادي بايرن ميونخ الإلماني بهدفين مقابل لاشئ يوم الأثنين الماضى.

وكشف مصدر مسئول داخل بعثة النادي الأهلي بالدوحة أن إدارة النادي قررت صرف النظر عن تقديم أية التماسات بشأن عقوبة حسين الشحات وكهربا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعهم من المشاركة في مباراة فريقهما أمام نادي بالميراس البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية .

وكان قد استقر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على تغريم ثنائي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات، بسبب اختراقهما الإجراءات الاحترازية المتبعة في بعثة الفريق المتواجدة حالياً في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في الأهلي إن عبد الحفيظ قرر تغريم الثنائي بعدما صافحا بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونخ أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.