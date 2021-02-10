شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لكهربا: مشاكلك كترت وتتعارض مع قيم ومبادئ النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو النادي الأهلى تحذيرا شديد اللهجة للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا بعد أزمته الأخيرة مع الفريق في مونديال الأندية، والتي استبعد بسببها من مواجهة بالميراس البرازيلي على برونزية كأس العالم بسبب خرقه للفقاعة الطبية بعد مباراة البايرن.

ورغم أن الشحات كان شريكا لكهربا في واقعة اختراق الحظر الطبي الذي وضعته فيفا، لكن الأهلي وجه تحذيره الأكبر للأخير بسبب تعدد أزماته في الفترة الأخيرة، فيما اكتفى النادي بتوجيه الشحات بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الحالات.

ونال كهربا القسط الأكبر من انفعالات مسئولى الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسيماني، لأن خسارة اللاعبين في مباراة بالميراس تحد من طموحات الفريق والجماهير في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية.

كهربا اعتاد اثارة الأزمات مع الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث جاءت "خناقة" كهربا مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وزميله بالفريق قبل أشهر لتضع اللاعب في وجه انفعالات الإدارة، بعد تعالي أصوات الثنائي وخاصة كهربا قبل الدخول فى المران الجماعي الموسم الماضي لتقرر إدارة النادي الأهلي تغريم محمود كهربا مبلغ مليون جنيه وتعد الغرامة الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية .

كما شهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدور رقم 42، مشادة بين اللاعب ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع، ورصدت الكاميرات لحظة اشتباك الثنائي.

أزمة أخرى كان بطلها الفولت، بعد تسريب فيديو عبر السوشيال ميديا عن اللاعب خلال دخوله مشاجرة مع عدد من الجماهير بالساحل الشمالى، وهو ما أكد كهربا أنه فيديو قديم وتم تسريبه لإثارة الأزمة وأنه غير موجود بالساحل فى الوقت الحالى ولكنه مع والدته بالمنزل.

وفى مباراة كأس السوبر المصرى الماضية أمام الزمالك وبمجرد نزول كهربا كبديل إلى الملعب دخل لاعبى الفريقين فى مشاجرة وتوتر وخرجوا عن أجواء المباراة، وبعد فوز الزمالك بضربات الجزاء، تجددت المشاجرات مرة أخرى وعلى أثرها تعرض كهربا للإيقاف.

وخلال فترة إيقافه فوجئ الجميع بقرار من الفيفا حصل عليه الزمالك بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة.