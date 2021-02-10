شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر استمرار دوري 2003 و 2006 بسبب المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اللجنة الثلاثية بالجبلاية استمرار مسابقتي 2003 و 2006 وعدم إلغائهما أسوة بباقي البطولات التي تم إلغائها بسبب فيروس كورونا والإكتفاء بمباريات الدور الأول فقط.

جاء قرار استمرار مسابقتي 2003 و 2006 من أجل منح الفرصة لمنتخبي 2003 بقيادة محمود جابر و منتخب 2006 بقيادة مؤمن سليمان لمتابعة اللاعبين و إختيار الأفضل من بينهم.

قرر مؤمن سليمان المدير الفني لـمنتخب مصر 2006 ، إلغاء معسكر الفريق والذى كان مقررا له منتصف شهر فبراير الجاري ، بسبب إنتشار فيروس كورونا ، والتخوف على اللاعبين الصغار .

أكد مؤمن سليمان لـ " الخليج 365 " أنه فضل إلغاء معسكر منتخب 2006 على أن يتم البحث عن موعد آخر خلال الفترة المقبلة لتجمع اللاعبين والتعرف عليهم عن قرب ، وتركيز الجهاز الحالي على متابعة دوري 2006 لاختيار أفضل العناصر ، خاصة وأن هناك خطة لمتابعة جميع اللاعبين في مختلف محافظات مصر ، حيث يضم منتخب مصر 2006 كلاً من مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

ويشارك منتخب 2006 بقيادة مؤمن سليمان في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023.