شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر يشيد بحسن استقبال الزمالك فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور ناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر بحسن استقبال مسئولو نادي الزمالك للبعثة لدى وصولها القاهرة مساء اليوم، وأثنى رئيس النادي الجزائري على حسن الاستقبال وتذليل كافة العقبات للفريق مشيرا إلى أن الزمالك سيحظى بنفس التعامل الطيب لدى وصوله الجزائر مشددا على العلاقات الطيبة بين الناديين.

ووصلت منذ قليل، بعثة مولودية الجزائر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل، ووصلت البعثة التى قوامها 56 فردا، وكان فى استقبالها مسئولى العلاقات العامة بالزمالك الدكتور نبيل عبد الفتاح وباسم زيادة وعماد رفعت.

ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، حيث يحل الفريق الجزائرى ضيفًا على الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

ويخوض فريق الزمالك، غدا الخميس، مرانه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، قد قرر خوض مران الفريق اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة.