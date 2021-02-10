شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتحول لـ "مشجع" ويطالب لاعبي الأهلى ببرونزية مونديال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الاهلى، على دعم فريقه في مباراته القادمة المقرر لها غداً في تمام الساعة الخامسة مساءً أمام نادي بالميراس البرازيلي، لتحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية التي تقام حالياً في قطر ويشارك فيها الأهلى للمرة السادسة.

ونشر زكريا، صورة للاعبي النادي الاهلى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لدعمهم في المباراة القادمة، مطالباً بالميدالية البرونزية للمركز الثالث أمام النادى البرازيلي

وخاض الأهلى مراناً قوياً عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، حيث عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

وعقد الاجتماع الفنى لمباراة الاهلى وبالميراس البرازيلي صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.