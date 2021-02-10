النصر يطالب اتحاد الكرة بحل عاجل ضد أخطاء التحكيم فى بيان رسمى

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى النصر ، بيانا رسميا يطالب فيه مسئولى اتحاد الكرة بايجاد حل عاجل للاخطاء التحكيمية التى تشهدها المباريات الخاصة بالفريق بدورى القسم الثانى ، واخرها ما شهدته مباراة الفريق أمام بتروجت فى الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى .

وشهدت الانتقالات الشتوية الماضية ضم 12 لاعبا فى صفقات النصر الجديدة استعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

بيان هام من نادي النصر

ابدي مجلس إدارة نادي النصر استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية الناصرية والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته بدوري القسم الثاني آخرها ما شهدته مباراة النصر امام بتروجيت في الجولة ١٢ حيث لاعب حكم الساحة هدفا صحيحا للنصر بداعي التسلل رغم عدم الاستناد لحكم الراية الذي احتسب هدفا ، وبعدها بدقيقة واحدة احتسب ركلة جزاء وهمية لصالح بتروجيت .

وكانت لتلك القرارات التحكيمية الكارثية اثر بالغ علي رصيد الفريق في النقطي في مسابقة الدوري وهو ما سعي مجلس الإدارة علي عدم حدوثه من خلال اتخاذه للعدبد من الاجراءات التي تضمن خطابا رسميا بإرساله لاتحاد الكرة منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة خلال الجولات الماضية .

ويطالب مجلس إدارة نادي النصر اتحاد الكرة بإيجاد حل عاجل يمنع حدوث تلك الأخطاء ويحفظ حق…