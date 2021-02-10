شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد على إلغاء تقنية الـvar خلال مباريات دور الـ32 لكأس مصر و التي تنطلق غداً.

جاء قرار إلغاء تقنية حكم الفيديو var في مباريات دور الـ32 بسبب إقامة مباريات بطولة كأس مصر في نفس يوم مباريات الدوري الذى يتم إستخدام تقنية حكم الفيديو وصعوبة إستخدامها فى أكثر من مباراة باليوم.

يحدد مسئولو اللجنة الثلاثية موقف دور الـ16 من بطولة كأس مصر بإقامته بإستخدام تقنية حكم الفيديو من عدمه قبل بداية كل دور.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، وجاءت باقي المباريات كالتالي:

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحة - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط و أشمون

سيراميكا - و غزل المحلة

أسوان - سوهاج

الجونة - كيما اسوتان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - و القناة

وادي دجلة و البنك الأهلي

إنبي مع الفائز من مباراة نبروه و سيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيلي.