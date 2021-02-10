شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 10 - 2 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الاربعاء، 10 - 2 - 2021، حيث اشتمل الحصاد على العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مطالبة فيفا للمنتخب الوطني الأولمبي بقائمة قوامها 50 لاعبا قبل الأولمبياد المقرر لها منتصف العام الجاري بطوكيو بعد تأجيله في وقت سابق لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

فيفا يطالب المنتخب الأوليمبي بقائمة تضم 50 لاعبا في مايو

تلقي اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بإرسال قائمة مفتوحة من اللاعبين قبل نهاية شهر مارس ثم قائمة تضم 50 لاعبا في منتصف شهر يوليو المقبل ، ثم 18 لاعبا في 30 يونيو استعدادًا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.

باتشيكو يجتمع مع لاعبو الزمالك ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة بطل الجزائر

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، على ستاد القاهرة الدولي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار الفريق الإفريقي.

الأهلي يصرف النظر عن التظلم ضد عقوبة الشحات وكهربا

كشف مصدر مسئول داخل بعثة النادي الأهلي بالدوحة أن إدارة النادي قررت صرف النظر عن تقديم أية التماسات بشأن عقوبة حسين الشحات وكهربا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعهم من المشاركة في مباراة فريقهما أمام نادي بالميراس البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية .

اتحاد الكرة يقترح على الأمن إقامة قمة الأهلى والزمالك المؤجلة فى شهر مارس

استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في شهر مارس المقبل وتحديدا في النصف الأول من الشهر ذاته، وأرسلت اللجنة تصورا إلى الجهات الأمنية بموعد مباراة القمة المؤجلة وتنتظر اللجنة موقف الأمن من إقامة المباراة فى هذا التوقيت على أن يحدد الأمن الموعد النهائى.

مران الأهلي.. معلول يشارك في تدريبات الكرة.. وجلسة الخطيب والحاوي

خاض فريق الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، فيما عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

رزاق سيسيه يغيب عن الاتحاد السكندرى مباراتين

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم نظيره الاتحاد السكندري بارسال فاكسا رسميا اليوم الأربعاء بإيقاف الثنائي السيد سالم والإيفواري رزاق سيسيه وجاءت عقوبة إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وغرامة مالية عقب طرده مباشرة في مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك بالدورى المصرى الممتاز كما جاءت عقوبة السيد سالم بالإيقاف مباراة واحدة فقط بعد حصوله على الإنذار الثالث .

مؤمن سليمان يلغي معسكر منتخب 2006 بسبب كورونا

قرر مؤمن سليمان المدير الفني لـمنتخب مصر 2006 ، إلغاء معسكر الفريق والذى كان مقررا له منتصف شهر فبراير الجاري ، بسبب إنتشار فيروس كورونا ، والتخوف على اللاعبين الصغار .

إذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس

سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى مسقط رأسه بتونس، خلال الأيام الماضية، مستغلا غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة غزل المحلة، ليتم إيقافه مباراة.

موسيماني يدرس اللعب بثنائي هجومي بعد استبعاد الشحات وكهربا

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة سيناريوهات بشأن تشكيل مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، لاسيما بعد استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا من المشاركة في مباراة الغد بسبب مصافحة الجماهير في المدرجات.

إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطاباً من السفير الإسبانى بالقاهرة، رامون خيل كاساريس أعرب خلاله عن تقدير وشكر إسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد، والذى لم يقتصر على الناحية التنظيمية فقط بل يتجاوزها كذلك ليؤكد القيم الرياضية للجهد والتفاني والتعاون التي نتشاركها.