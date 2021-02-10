شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول فى أبيدجان الجمعة استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأزل بنادى بيراميدز، أن يخوض الفريق مرانه الأول في أبيدجان في الخامسة من مساء يوم الجمعة بتوقيت كوت ديفوار، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وتغادر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب، وتغادر البعثة على متن الطائرة الخاصة في الواحدة ظهرا لتصل إلى أبيدجان في السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الإيفوارية الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ليخلد اللاعبون للراحة بفندق الإقامة.