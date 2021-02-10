شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأول فى أبيدجان الجمعة استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر
وتغادر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب، وتغادر البعثة على متن الطائرة الخاصة في الواحدة ظهرا لتصل إلى أبيدجان في السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الإيفوارية الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ليخلد اللاعبون للراحة بفندق الإقامة.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس
ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .