شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق مولودية الجزائر، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ووصلت البعثة علي متن الخطوط الجزائرية رحلة رقم 4938، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر صالة 1 بالمطار، ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على ستاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للإيقاف وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيرى الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لراحته.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالى.