شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع مع لاعبو الزمالك ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، على ستاد القاهرة الدولي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار الفريق الإفريقي.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، وأدى حراس المرمى تدريبات قوية على هامش المران، وركز عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، خلال التدريب على سرعة رد فعل الحراس، وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر.

ومن المقرر أن يخوض فريق مولودية الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، حيث يحل الفريق الجزائرى ضيفًا على الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

ويخوض فريق الزمالك، غدا الخميس، مرانه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، قد قرر خوض مران الفريق اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة.

ويفاضل باتشيكو المدير بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة بطل الجزائر، ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، علي ان يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا واوباما، أما الرأي الأخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو.