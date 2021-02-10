بالفيديو.. كوكا يتألق بثنائية سريعة لأولمبياكوس في كأس اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

سجل أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني هدفين في 15 دقيقة من بداية مباراة الفريق أمام أمام أريس في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

وأحرز كوكا الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة استطاع أن يسددها أرضية تجاه المرمى قبل أن يصل لها المدافع.

وعاد كوكا مجددًا في الدقيقة 15 واستطاع أن يسجل الهدف الثاني بعدما خطف الكرة قبل أن يتعامل معها المدافع أيضًا.

ووصل كوكا إلى الهدف العاشر بالنسبة له في موسمه الحالي مع أولمبياكوس، بعدما أحرز 7 أهداف في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا خلال المباريات الماضية.