الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية للبعثة قبل مواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لبعثة الفريق بالكامل قبل مواجهة بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لملاقاة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية مساء الخميس.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "المسحة التي خضعت لها بعثة الأهلي جاءت نتيجتها سلبية".

ويغيب عن الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب الإيقاف لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وعلي معلول للإصابة.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وخاض مرانه الأخير عصر اليوم الأربعاء استعدادا لبالميراس.