بالفيديو.. هدف ثالث على التوالي في ملخص لمسات مصطفى محمد بكأس تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر

سجل مصطفى محمد، نجم جالاتا سراي، هدفا وساهم في آخر، في المباراة التي هزم فيها فريقه أمام ألانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس تركيا، ليودع البطولة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريقه والثالث على التوالي له منذ انتقاله للفريق التركي، في الدقيقة 83 بعد أن تابع كرة ارتدت من حارس ألانيا سبور.

وساهم مصطفى في الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، برأسية رائعة ارتدت من القائم ليتابعها زميله جيدسون في المرمى.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدفاً في الدقيقة 33 بعد تمريرة عرضية من يدلن، ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وعاد مصطفى محمد ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة 64، بعدما اصطدمت تصويبته بالقائم.