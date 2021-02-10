بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل ويساهم في خسارة جالاتا سراي بكأس تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سجل مصطفى محمد نجم جالاتا سراي، هدفا وساهم في آخر، في هزيمة فريقه أمام ألانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس تركيا، ليودع البطولة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 83 بمتابعة لكرة ارتدت من الحارس، قبل أن يساهم في الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، برأسية رائعة ارتدت من القائم ليتابعها زميله جيدسون في المرمى.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه، بعد تألقه خلال المواجهتين الأخيرتين أمام باشاكشهير، وهدف الفوز في قمة فناربشخة.

وتعد تلك المواجهة الثالثة لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، والثانية له كأساسي مع الفريق منذ انضمامه.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين، وسط محاولات ليست خطيرة من جالاتا سراي لتهديد مرمى الخصم.

وجاءت أول كرة خطيرة في المباراة لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب صالح أوكان الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية ارتدت من عارضة جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 31 نجح بابكار مهاجم ألانيا سبور في تسجيل الهدف الأول بعد مرور رائع من دفاع جالاتا سراي.

وكاد مصطفى محمد أن يرد سريعا في الدقيقة 33، بعد تمريرة عرضية من يدلن، ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وأضاف ديفيدسون الهدف الثاني لألانيا سبور في الدقيقة 42 بعد تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها على يمين الحارس لتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم ألانيا سبور بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف بابكار الهدف الثالث لألانيا سبور من ضربة جزاء في الدقيقة 48، ليوسع الفارق أمام جالاتا سراي.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدفا لفريقه في الدقيقة 64، بعدما اصطدمت تصويبته بالقائم.

استمرت محاولات جالاتا سراي، لينجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 83 بعد متابعة لتسديدة قوية ارتدت من حارس ألانيا سبور، ليسجلها في المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لعب مصطفى محمد رأسية رائعة اصطدمت بالقائم، قبل أن يتابعها زميله البديل جيدسون ليسجل الهدف الثاني لجالاتا سراي.