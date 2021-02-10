للمباراة الثالثة توالياً.. ماكينة أهداف مصطفى محمد تمنح الهدايا لجالات سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل الدولي المصري مصطفى محمد تألقه مع فريقه التركي الجديد جالاتا سراي وسجل في ثالث مباراة له على التوالي مع فريقه الجديد.

مصطفى محمد سجل في أول مباراتين بالدوري، ليظهر مجدداً في المباراة الثالثة ولكن ببطولة الكأس ويسجل لثالث لقاء على التوالي.

وشارك مصطفى أساسياً في مواجهة ألانيا سبور ضمن منافسات ربع نهائي كأس تركيا، في لقاء تأخر خلاله فريقه بثلاثية نظيفة على ملعبه.

وفي الدقيقة 83 استغل مصطفى محمد تصدي من حارس الفريق الضيف لتسقط الكرة أمامه لينقض عليها ويحولها إلى الشباك مُعلنا تقليص الفارق.