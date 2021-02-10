مولودية الجزائر يصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصلت بعثة فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة القاهرة، بحضور ٥٦ فردا برئاسة ناصر ألماس رئيس النادي الجزائري، وكان فى استقبالها بمطار القاهرة نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق مولودية الجزائر في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بأداء جيد في المجموعات يؤهله لربع النهائي ليسير في طريق النهائي مجدداً أملاً في الانتهاء باللقب السادس في تاريخه.