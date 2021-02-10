عودة رمضان وغياب السعيد وفتحي.. بيراميدز يعلن قائمته لتحدي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه المتجهة إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان يوم الأحد المقبل في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة المُباراة عودة هداف الفريق رمضان صبحي من جديد، بينما استمر غياب الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد عن الرحلة القادمة لوصيف الكونفدرالية في نسختها الماضية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس

وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.

وتغادر البعثة على متن الطائرة الخاصة في الواحدة ظهرا لتصل إلى أبيدجان في السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الإيفوارية الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ليخلد اللاعبون للراحة بفندق الإقامة.

وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني أن يخوض الفريق مرانه الأول في أبيدجان في الخامسة من مساء الجمعة بتوقيت أبيدجان، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة الأحد.