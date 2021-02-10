"حتى الآن".. مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: مباراة الزمالك وحرس الحدود في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك وحرس الحدود في مسابقة كأس مصر ستقام بالموعد المحدد دون أي تعديل حتى الآن.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور 32 لكأس مصر يوم 20 فبراير بملعب استاد بتروسبورت.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي "اتحاد الكرة لم يقرر أي أمر متعلق بمباراة الزمالك وحرس الحدود".

واختتم "حتى الآن، المباراة سوف تقام في الموعد المحدد لها دون أي تعديل".

وسبق وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في كأس مصر.

وقال عبد الحليم علي، مدير الكرة، في وقت سابق إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الحدود وتونجيت السنغالي بدوري الأبطال.

ويلعب الزمالك يوم 23 فبراير أمام بطل السنغال بملعب الأخير ضمن الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.