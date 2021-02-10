اتحاد الكرة يجيب.. هل تستضيف مصر مباراة الوداد المغربي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط:

أوضح مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بأن استضافة البلاد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ممكن على مستوى القدرات التنظيمية للبلاد لكن حسم الأمر متعلق في المقام الأول بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال المصدر الذي تحفظه على ذكر اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365": "نستطيع تنظيم أي حدث داخل البلاد لكن في بداية الأمر يجب أن نقوم بالتنسيق مع الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة."

وطلب الاتحاد المغربي لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الوداد أمام كايزر تشيفز أو نقلها لبلد أخر بعدما رفضت السلطات المغربية استضافة اللقاء بسبب جائحة فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة.

وحدد الاتحاد الإفريقي في وقت سابق 13 نوفمبر الجاري كموعد لإقامة المباراة بين الفريقين بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الوداد البيضاوي أن يتأهل لنهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي، بينما خسر نصف النهائي في النسخة الماضية أمام الأهلي الذي حقق لقب المسابقة.