شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية فى كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل مواجهة مضيفه إشبيلية، التي تنطلق اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، والتي تقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - جونيور فيربو - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - بيدري

خط الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي