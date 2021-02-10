شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخوض تحديًا جديدًا في بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد نجمة التنس المصرية ميار شريف، لمواجهة السلوفينية كاجا جوفانا، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتقام المباراة غد الخميس، في تمام السابعة صباحًا، وتذاع على قناة Bein Sports 5.

وكانت ميار قد تأهلت للدور الثاني من البطولة عقب فوزها على الفرنسية كلوي باكيت بمجموعتين لاشيء في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

ويذكر أن صاحبة الـ24 عام هي أول مصرية تفوز في إحدى بطولات الجراند سلام للتنس، كما تحتل المركز الـ128 عالميًا، ويعد هذا هو المركز الأعلى في تصنيف لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل.