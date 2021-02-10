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ميار شريف تخوض تحديًا جديدًا في بطولة أستراليا المفتوحة

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد نجمة التنس المصرية ميار شريف، لمواجهة السلوفينية كاجا جوفانا، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتقام المباراة غد الخميس، في تمام السابعة صباحًا، وتذاع على قناة Bein Sports 5.

وكانت ميار قد تأهلت للدور الثاني من البطولة عقب فوزها على الفرنسية كلوي باكيت بمجموعتين لاشيء في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

ويذكر أن صاحبة الـ24 عام هي أول مصرية تفوز في إحدى بطولات الجراند سلام للتنس، كما تحتل المركز الـ128 عالميًا، ويعد هذا هو المركز الأعلى في تصنيف لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل.

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  • وفيات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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