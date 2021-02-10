شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لضم جناح ليدز يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اسمًا جديدًا لقائمة رغباته من أجل تعزيز صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إذ يعاني ليفربول منذ انطلاق الموسم الحالي من تذبذب النتائج بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نظر كلوب قد وقع على رافينيا، لاعب نادي ليدز يونايتد، إذ طلب من معاونيه متابعة الجناح البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرى كلوب أن رافيينا سوف يمثل إضافة قوية في تشكيل ليفربول، خاصة أنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز سواء كجناح أو صانع لعب أو في وسط الملعب.

وفي حال استمرار رافينيا مع ليدز يونايتد بهذا المستوى المبهر، سوف يتحرك ليفربول بشكل رسمي في الانتقالات المقبلة لتلبية رغبة كلوب.