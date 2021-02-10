شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود التشكيل الأساسي لبرشلونة في مواجهة إشبيلية بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على نظيره الأندلسي بملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، معقل إشبيلية.

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا، صامويل أوميتيتي، مينجويزا، فيربو. خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري. خط الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي.