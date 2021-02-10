شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: بالميراس يحتاج لتعاقدات جديدة.. مستوى الفريق غير جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى النجم البرازيلي ريفالدو، أن بالميراس يحتاج للتطور خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مستواه لم يكن جيدًا.

ويواجه بالميراس نظيره الأهلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، للتنافس على برونزية مونديال الأندية. الأهلي خسر في نصف النهائي بهدفين دون رد من بايرن ميونخ، وبالميراس تعرض لهزيمة من تيجريس المكسكيي بهدف.

وعبر "BetFair" أوضح ريفالدو: "كان من الضروري لفريق أبيل فيريرا أن يغيروا وضعهم على أرض الملعب في هذه المباراة (أمام تيجريس)، لكن الأمر لم يحدث".

وأضاف: "وربما كان من الأفضل الخسارة بالفعل في الدور قبل النهائي، لأنه إذا لم يتمكن الفريق من رفع مستويات أدائه سيكونون في خطر الخسارة القبيحة أمام بايرن ميونخ في النهائي يوم الخميس وينتهي بهم الأمر بالسخرية من المشجعين المنافسين". بالإضافة إلى انتقاد موقف فريق بالميراس، ريفالدو قيم حاجة الفريق البرازيلي إلى لاعب حاسم في الهجوم.

وأكمل: "هناك حديث بالفعل عن تعزيزات محتملة لبالميراس من أجل الموسم المقبل وأعتقد أن أكبر حاجة للفريق في الوقت الحالي هي التعاقد مع لاعب يمكنه جلب شيء لا يمكن التنبؤ به في الهجوم ويمكن أن الإخلال بتوازن الفرق المتنافسة".

وأتم نجم برشلونة السابق: "يبدو الفريق موحداً ومتكاملاً بشكل جيد، لكنني أشعر أن اللاعب القادر على إرباك الخصوم سيعطي ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي".