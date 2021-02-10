شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مطالب بدفع 370 مليون يورو لهيئة الضرائب الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، مفاجآة مدوية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، بات مطالبا بدفع 370 مليون يورو، لهيئة الضرائب الإسبانية، بعد أن تم تسريب تفاصيل عقده مع النادي الكتالوني، وحصوله على أكثر من 550 مليون يورو خلال الأربع مواسم الأخيرة.

وقالت الصحيفة، أن هيئة الضرائب الإسبانية، ستطالب ميسي بدفع 370 مليون يورو عن إجمالي ما حصل عليه من أموال من النادي خلال الأربع المواسم الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أنه من إجمالي 555 مليون يورو التي حصل عليها ميسي لمدة أربعة مواسم في برشلونة، سيتعين على النجم الأرجنتيني دفع 370 مليون يورو ، والتي تشمل حوالي 275 مليون يورو، ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الثروة، وضريبة الشركات على حقوق الصور وعقود الإعلانات.

وأشارت الصحيفة، أته إذا أخذنا دخل ميسي السنوي كمرجع ، فإن قائد برشلونة يحصل على 138 مليونًا سنويًا، مما يعني أنه يدفع لخزينة الضرائب حوالي 70 مليونًا ، على الرغم من اختلاف الرقم، بالإضافة إلى ذلك ، يجب إضافة 15٪ حقوق الصورة.