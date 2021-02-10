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كلوب يقود مران ليفربول رغم وفاة والدته

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مران الريدز اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من وفاة والدته عن عمر يناهز 81 عاما، متأثرة من الإصابة بفيروس ، عقب عدم تمكنه من حضور الجنازة، بسبب القيود المفروضة على السفر بين إنجلترا وألمانيا.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة مضيفه ليستر سيتي في الثانية والنصف عصر السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من منافسات الممتاز "البريميرليج".

وغاب عن مران ليفربول اليوم، تياجو ألكانتارا، فابينيو، نيكو ويليامز، الحارس كوفين كيليهر، الغيني نابي كيتا، ودييجو جوتا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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