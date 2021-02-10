شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى، الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها غدا الخميس على ملعب برج العرب ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الحادية عشر فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم عماد السيد و محمد صبحى و صبحى سليمان و محمود رزق و زدايمون لوى و كريم يحيى و صبرى رحيل و أحمد نبيل " مانجا " و مروان عطيه و حسام عاشور و خالد الغندور وأحمد راشد و فوزى الحناوى وعبد الغنى محمد و كريم الديب وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى وعمار حمدى وخالد قمر وروماريو .