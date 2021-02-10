كأس فرنسا: إنتصاران لستاد بريست وميتز وتأهل نيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

تأهل نيس إلى الدور الـ 32 لمسابقة ​كأس فرنسا​ لكرة القدم بفوزه على مضيفه نيم أولمبيك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاربعاء ضمن منافسات الدور الـ 64.



سجل ثلاثية الفائز روني لوبيز (13) و(29) وبيار لي ميلو (82) فيما سجل للخاسر هاريس دولغيفيتش في الدقيقة 37.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور الـ 32 تغلب ​ستاد بريست​ على روديز أفيارون 2-1.

سجل لستاد بريست ستيف موني (34) وجيريمي لو دوران (36) فيما سجل لروديز مالالي ديمبيلي (16).

كما فاز ميتز على أميان 2-1.