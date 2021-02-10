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رومانو يتحدث عن مستقبل سيرجيو راموس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومانو يتحدث عن مستقبل سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

تحدث الصحافي الموثوق ​فابريزيو رومانو​ عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل مدافع ​​ ​سيرجيو راموس​.

وخلال تصريحات له، قال رومانو: "لا يوجد اتفاق بين راموس وريال مدريد حتى الآن، في الوقت الحالي المفاوضات لا تزال مستمرة".

وأضاف: "راموس يريد عقد لمدة سنتين بنفس الراتب، لديه علاقة رائعة مع فلورنتينو بيريز، وقد يتغير وضعه إذا شارك بيريز بشكل مباشر في محادثات العقد".

واختتم: "لم تكن هناك مفاوضات بين راموس ومانشستر يونايتد حتى اليوم، النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا به هو ​باريس سان جيرمان​".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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