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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومانو يتحدث عن مستقبل سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
تحدث الصحافي الموثوق فابريزيو رومانو عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس.
وخلال تصريحات له، قال رومانو: "لا يوجد اتفاق بين راموس وريال مدريد حتى الآن، في الوقت الحالي المفاوضات لا تزال مستمرة".
وأضاف: "راموس يريد عقد لمدة سنتين بنفس الراتب، لديه علاقة رائعة مع فلورنتينو بيريز، وقد يتغير وضعه إذا شارك بيريز بشكل مباشر في محادثات العقد".
واختتم: "لم تكن هناك مفاوضات بين راموس ومانشستر يونايتد حتى اليوم، النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا به هو باريس سان جيرمان".