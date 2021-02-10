توريه ينضم إلى الطاقم التدريبي لاوليمبيك دونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

انضم اللاعب السابق يايا توري إلى الطاقم التدريبي لفريق أوليمبيك دونيتسك الأوكراني.



كان لاعب وسط ​مانشستر سيتي​ وبرشلونة السابق، 37 عامًا، يعمل مؤخرًا على مؤهلاته التدريبية في إنكلترا، حيث قضى بعض الوقت مع كوينز بارك رينجرز وبلاكبيرن.

لكن عاد إلى شرق أوكرانيا، المدينة التي قضى فيها بعض الوقت مع ميتالورغ دونيتسك بين عامي 2003 و2005.

وقال ​توريه​ لموقع النادي على الإنترنت: "بدأت مسيرتي الاحترافية في دونيتسك، الآن أنا هنا لبدء مسيرتي التدريبية. بصراحة، حتى وكيل أعمالي تفاجأ عندما علم أنني أريد أن أتعلم التدريب في أوكرانيا، لكنني كنت حازمًا في قراري".