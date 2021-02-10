اخبار الرياضه

توخيل عن ضم هالاند وأوباميكانو: هناك طريق طويل علينا قطعه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل عن ضم هالاند وأوباميكانو: هناك طريق طويل علينا قطعه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

رفض مدرب ​​ الانكليزي، ​توماس توخيل​ التحدث عن لاعبي الفرق الأخرى مع إنتشار تقارير تفيد بإهتمام ناديه بضم الثنائي ​إيرلينغ هالاند​ و​دايوت أوباميكانو​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وصرح توخيل لصحيفة "إندبندنت" الإنكليزية: "أستطيع أن أتفهم اهتمام كل مشجع ومؤيد للنادي بالتحدث عن مثل تلك الأمور، ولكن الآن نحن في شباط".

وأضاف: "هناك طريق طويل علينا قطعه، لن أتحدث عن لاعبين آخرين بشكل علني حيث يمتلكون عقوداً مع أنديتهم، هذا هو الاحترام الذي نظهره".

وختم توخيل: "كل تلك الأمور تُناقش خلف الأبواب المغلقة، أنا آسف".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا