توخيل عن ضم هالاند وأوباميكانو: هناك طريق طويل علينا قطعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

رفض مدرب ​تشيلسي​ الانكليزي، ​توماس توخيل​ التحدث عن لاعبي الفرق الأخرى مع إنتشار تقارير تفيد بإهتمام ناديه بضم الثنائي ​إيرلينغ هالاند​ و​دايوت أوباميكانو​ في الميركاتو الصيفي المقبل.



وصرح توخيل لصحيفة "إندبندنت" الإنكليزية: "أستطيع أن أتفهم اهتمام كل مشجع ومؤيد للنادي بالتحدث عن مثل تلك الأمور، ولكن الآن نحن في شباط".

وأضاف: "هناك طريق طويل علينا قطعه، لن أتحدث عن لاعبين آخرين بشكل علني حيث يمتلكون عقوداً مع أنديتهم، هذا هو الاحترام الذي نظهره".

وختم توخيل: "كل تلك الأمور تُناقش خلف الأبواب المغلقة، أنا آسف".