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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل عن ضم هالاند وأوباميكانو: هناك طريق طويل علينا قطعه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
رفض مدرب تشيلسي الانكليزي، توماس توخيل التحدث عن لاعبي الفرق الأخرى مع إنتشار تقارير تفيد بإهتمام ناديه بضم الثنائي إيرلينغ هالاند ودايوت أوباميكانو في الميركاتو الصيفي المقبل.
وصرح توخيل لصحيفة "إندبندنت" الإنكليزية: "أستطيع أن أتفهم اهتمام كل مشجع ومؤيد للنادي بالتحدث عن مثل تلك الأمور، ولكن الآن نحن في شباط".
وأضاف: "هناك طريق طويل علينا قطعه، لن أتحدث عن لاعبين آخرين بشكل علني حيث يمتلكون عقوداً مع أنديتهم، هذا هو الاحترام الذي نظهره".
وختم توخيل: "كل تلك الأمور تُناقش خلف الأبواب المغلقة، أنا آسف".