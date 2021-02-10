فتح تحقيق في مشادة كونتي وانييلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

قررت لجنة الانضباط في ​الاتحاد الإيطالي لكرة القدم​ فتح تحقيق في مشادة رئيس نادي ​يوفنتوس​ ​أندريا أنييلي​ ومدرب نادي ​إنتر ميلانو​ ​أنتونيو كونتي​.



وأكد كونتي لشبكة "راي سبورت" بعد صافرة النهاية ان الحكم الرابع شاهد وسمع ما حدث طوال المباراة وأشرف على الحادث الذي وقع بينه وبين رئيسه السابق أنييلي.

ووصلت القضية في الفترة الحالية إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) وإذا لم يكشف التقرير عن أي سلوك قد يؤدي إلى الإيقاف أو عقوبات أخرى.