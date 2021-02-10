برشلونة يتجنّب إشراك كوتينيو في المباريات لتوفير المال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

كشفت تقارير صحفية أن ​برشلونة​ يخطط لعدم إشراك، البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ في مبارياته حتى نهاية الموسم.



ويغيب البرازيلي عن الملاعب منذ نهاية كانون الأول الماضي، بعد تعرضه للإصابة أمام إيبارفي الجولة 16 من الليغا وهو يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي ويتوقع عودته إلى التدريبات في آذار المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن النادي الكتالوني يرغب في تجنب مشاركة كوتينيو في الفترة المتقبية من الموسم، حتى لا يدفع 5 ملايين يورو لنادي ​ليفربول​.

وأوضح الصحفي الإسباني خافي ميغيل أن البرازيلي على بعد 7 مباريات فقط، لتفعيل بند بقيمة 5 ملايين يورو، يدفعها برشلونة إلى ليفربول، حسب عدد مبارياته مع البلاوغرانا.

ويرزح النادي الكتالوني تحت وطأة أزمة مالية حادة حيث تصل ديونه إلى 112 مليون جنيه إسترليني لـ 19 نادياً مختلفاً، مقابل أقساط رسوم انتقال اللاعبين، وكذلك بنود في العقود.