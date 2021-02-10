والكر يعود للتهديف في كأس الاتحاد الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

تمكن اللاعب ​كايل والكر​ من كسر صيام تهديفي طويل له في ​كأس الاتحاد الانكليزي​، وذلك بعد غياب استمر لقرابة العشر سنوات وبواقع 3686 يومًا بالتحديد.



وكان اللاعب قد افتتح التسجيل لفريق السيتي في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي تجمعه امام نظيره ​سوانزي سيتي​، وذلك في إطار منافسات الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.

ويعد آخر هدف تمكن والكر من تسجيله في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2011، وذلك ضد شيفيلد يونايتد، عندما كان الدولي الإنكليزي لا يزال لاعبًا في صفوف توتنهام.