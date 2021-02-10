مورينيو: داير سيعود الى مستواه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

أكد المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​جوزيه مورينيو​ أن سبب سوء مستوى ​ايريك داير​ خلال الفترة الأخيرة، يعد إلى افتقاد اللاعب إلى بعض الثقة بالفعل.



ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنكليزية تصريحات السبيشل وان التي اتت كالاتي: "أعتقد أن اللاعبين، لديهم لحظات يمكن أن يكونوا جيدين للغاية، ويمكن أن يكونوا شخصيات قوية، ويمكن أن يكونوا من ذوي الخبرة، ويمكنهم التعامل مع خطأ ولكن في النهاية اللاعبون هم لاعبون، هم رجال".

وأضاف: "أعتقد أن الثقة تتراجع قليلاً، لكن داير يمتلك شخصية عظيمة، هو قائد ولاعب مهم في الفريق، كما كنا سعداء عندما فزنا يوم الأحد، انه رجل محبوب، رجل أثق به، وسيعود إلى طبيعته قريباً".