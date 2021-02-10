الاتفاق يطمح لتعويض خسارته بأبها

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ظروف الاتفاق عودة الثنائي الإستوني كارول ميتس بعد الإصابة، والبرازيلي سوزا بعد الإيقاف.

ما زالت الشكوك قائمة حول عودة الحارس المصاب الجزائري رايس مبولحي.

رغبة في العودة للانتصارات ومحو الخسارة الأخيرة أمام العين.

تطبيق المدرب الوطني خالد العطوي لأسلوبه المعتاد بتكثيف خط المنتصف والتحضير من الخلف.

الاعتماد على الجهة اليمنى بوجود القميزي والكويكبي. استعدادات أبها نشوة كبيرة عقب الفوز التاريخي على الهلال بالجولة الماضية.

تركيز التونسي عبدالرزاق الشابي على اللعب في المساحات، بالشوط الثاني تحديدا.

الاعتماد على أهم مفاتيح الفريق المغربي سعد بقير في وسط الملعب.

مواجهة خاصة لصالح العمري أمام فريقه السابق.

جاهزية البوسني بنيامين تتار، الصفقة الجديدة في الشتوية لمواجهة اليوم. ملعب المباراة نقل المباراة للراكة بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

نقاط الفريقين

توقيت المباراة

درجة الحرارة

18 درجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مساء اليوم فريق الاتفاق بضيفه أبها في مواجهة يطمح من خلالها فارس الدهناء لمصالحة جماهيره عقب خسارة العين الأخيرة، بينما يدخل أبها بنشوة الفوز على الهلال طامحا في مواصلة انتصاراته، وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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