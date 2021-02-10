الوحدة يجدد عقد بوتيا حتى 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إدارة نادي الوحدة، أمس، عقد المدافع الإسباني ألبيرتو بوتيا حتى عام 2023م.

وأمضى بوتيا (32 عاما)، عاما ونصف العام مع الوحدة، الذي انتقل إلى صفوفه قادما من الهلال مطلع موسم 2019-2020، حيث يحتل مكانا أساسيا في خارطة الفريق منذ انضمامه إليه.

وبدأت رحلة اللاعب الكروية، حتى وصل إلى محطة إشبيلية 2013، ومنه أعير إلى إلتشي، لينتقل في منتصف 2014 إلى أولمبياكوس اليوناني، ويستمر معه لمدة 4 مواسم متوالية، انتهت بحلول 2018 عندما وقع للهلال السعودي، ثم يستقر بعد كل ذلك مع الوحدة.

وخاض بوتيا 41 مباراة برفقة الوحدة سجل خلالها هدفا واحدا، وحمل شارة القيادة في عدد من مبارياته.

ويأمل أن يكرر تجربته الأهم في مسيرته، عندما لعب لأولمبياكوس وحقق معه 4 بطولات، فيما نجح برفقة الهلال في نيل كأس السوبر 2018، أما لقبه الأول فتوج به مع برشلونة عندما احتفلوا بكأس إسبانيا 2008-2009.