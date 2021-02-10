صراع المربع الذهبي يشعل ديربي الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مواجهات الجولة الـ18 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لقاء الديربي الذي يحل فيه الاتحاد ضيفا على الأهلي.

ويعد هذا اللقاء مهما لكلا الفريقين في مشوارهما في المنافسة على صدارة الترتيب والسعي لتحقيق بطولة الدوري.

ويدخل الأهلي لقاء الديربي باحثا عن الانتصار ومواصلة سلسلة عدم الخسارة بعد أن تجنبها في آخر 5 جولات، ويأمل فلادان في الانتصار في الديربي مجددا بعد أن خسر لقاء الدور الأول لصالح الاتحاد بهدفين نظيفين.

واتخذ فلادان مدرب الأهلي قرارا بإغلاق تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية استعدادا للديربي، مكثفا التدريبات، خاصة اللياقية للمحترف الروماني ميتريتا، للوصول لقمة الجاهزية للزج به أساسيا أمام الاتحاد.

من جهته واصل الاتحاد استعداداته للديربي ليؤكد تفوقه في الدور الأول أمام غريمه الأهلي، بعد أن استطاع كسر سلسلة عدم الفوز في الديربي عندما انتصر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين الدور الأول.

ويسعى كاريلي لتجهيز لاعبيه وإيجاد البديل المناسب للمصاب برونو هنريكي، بعد أن أعلن النادي إصابته بكسر إجهادي على مستوى مشط القدم سيحرم الاتحاد منه طويلا هذا الموسم.

كما أن الاتحاد يأمل في تحقيق الفوز في الديربي ليعود بالانتصار ذهابا وإيابا، وهذا الأمر لم يحدث من 10 مواسم.

والتقى الفريقان في تاريخ دوري المحترفين 23 مرة، فاز الأهلي في 10 لقاءات وتفوق الاتحاد في 6، وخيم التعادل على 7 مواجهات.

وسجل لاعبو الأهلي خلال تلك اللقاءات 36 هدفا، بينما أحرز لاعبو الاتحاد 25 هدفا.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يليه فريق الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

تواريخ أولى لقاءات الفريقين على الملاعب التالية:

ملعب الأمير عبدالله الفيصل:

فوز الأهلي 2 - 1 | 1977

الملز - الأمير فيصل بن فهد:

فوز الأهلي 4 - 0 | 1979

استاد الملك فهد الدولي:

فوز الاتحاد 3 - 2 | 2003

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة:

فوز الأهلي 3 - 1 | 2013

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة:

تعادل 1 - 1 | 201

نقاط قبل المواجهة:

هجوم الأهلي يتفوق على الاتحاد، حيث سجل الأهلي 30 هدفا، بينما الاتحاد 22 هدفا.

دفاع الاتحاد الأقوى باستقباله 16 هدفا، بينما اهتزت شباك الأهلي 25 مرة.

الأهلي والاتحاد انتصرا بالأربعة في الجولة الماضية.

الأهلي حقق الانتصار ذهابا وإيابا الموسم الماضي 2019 - 2020.

الاتحاد لم يستطع الفوز على الأهلي ذهابا وإيابا منذ موسم 2010 - 2011.

الأهلي قبل مواجهة الاتحاد:

يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

البرازيلي رومارينهو هداف الاتحاد بـ9 أهداف.

رودريغز صنع 3 أهداف كأكثر لاعب اتحادي صنع.

الاتحاد هذا الموسم خسر 3 لقاءات فقط.

حافظ الاتحاد على شباكه نظيفة في 4 لقاءات.

الاتحاد قبل مواجهة الأهلي: